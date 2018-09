Viandanti teatranti presenta la nuova sede e i nuovi corsi

Venerdì 14 settembre alle ore 18 i Viandanti Teatranti inaugurano la nuova sede di corso XX Settembre 29 a Busto Arsizio.

L’associazione che gestisce la stagione teatrale del San Giovanni Bosco ha aperto una sede nuova nuova per tutti gli allievi, dotata di ampi spazi: sala, spogliatoio, ingresso, magazzino.

Il giorno successivo, sabato 15 settembre, ci sarà la presentazione dei corsi per la nuova stagione che sta per iniziare. Per tutto il giorno il punto informazioni sarà sempre attivo e ci sarà la possibilità di iscrizione e pre-iscrizione ai vari corsi, ci sarà una zona ristoro per bambini, ragazzi e adulti. Di seguito il programma delle presentazioni

10.30-11.30 SPAZIO INFANZIA con Claudia

14.30-15.15 SPAZIO BAMBINI PRIMARIA con Sara, Claudia e Benedetta

15.15-16.00 SPAZIO RAGAZZI con Sara e Alessandro

16.00-16.45 SPAZIO ADOLESCENTI con Fabrizio, Sara e Benedetta

17.00-18.00 SPAZIO SENIOR con Alessandro

18.00-19.00 SPAZIO ADULTI con Fabrizio e Benedetta

Per maggiori informazioni

info@viandantiteatranti.it

338-9721325