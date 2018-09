Violento in famiglia, prende a mazzate i carabinieri: arrestato

Non ce la facevano più, i genitori, a sentire continue invettive che si trasformavano in minacce prima, e poi via via in veri e propri maltrattamenti in famiglia che degradavano velocemente in aggressione.

Per questo la notte scorsa, esasperati, hanno telefonato al 112. Ma quando la pattuglia è arrivata, i problemi dovevano ancora cominciare.

I carabinieri della stazione di Carnago hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, nonché resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 41enne di Morazzone, già noto alle forze dell’ordine.

Questa la ricostruzione dei militari. Stanchi di subire continue aggressioni verbali da parte del loro congiunto, nella tarda serata di ieri i genitori del 41enne, al verificarsi dell’ennesima lite, hanno chiesto al numero unico l’intervento di una pattuglia dell’Arma. In casa vi era anche il fratello che nonostante la presenza di altri familiari, non riusciva a gestire la situazione.

Al giungere della pattuglia l’uomo, in evidente stato di agitazione psico-fisica, ha inveito contro i militari, rivolgendo loro frasi oltraggiose, finché inaspettatamente ha afferrato una mazza da baseball ed ha colpito al fianco uno dei carabinieri intervenuti.

Con il rinforzo di un’altra pattuglia e non poca difficoltà, evitando che potesse fare male a terzi o a sé stesso, l’esagitato, che nel frattempo si era impossessato anche di un coltello, è stato neutralizzato e bloccato.

Dichiarato in arresto, infine, è stato accompagnato in caserma, ove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo avvenuto questa mattina, mercoledì, in tribunale a Varese dove l’uomo è arrivato di fronte al giudice in ciabatte e indossando ancora la maglia strappata durante la colluttazione.

Le armi improprie utilizzate per commettere il reato sono state sequestrate. Si tratta di una mazza da baseball e di un grosso coltello da cucina.