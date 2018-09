WST-Show, centinaia di studenti in campo

Festa dove nessuno è escluso per divertirsi facendo tantissimo sport: messaggio fresco tradotto con tanta concretezza da WST-Show, Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, al termine della seconda giornata della rassegna ospitata a Malpensa Fiere.

Centinaia di studenti dalla scuola dell’obbligo alle superiori hanno dedicato, tra padiglioni e aree esterne del complesso fieristico di Busto Arsizio, un giorno di lezione alla prova delle più svariate discipline, passaggio formativo essenziale per apprendere lo sviluppo armonico della propria personalità, accanto agli atleti che hanno animato la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, organizzata dal CIP e che ha registrato la presenza del presidente nazionale Luca Pancalli, relatore nel pomeriggio in un convegno dedicato agli sviluppi confortanti e immediati del turismo sportivo inclusivo.

Per gli organizzatori di WST-Show, T.w.is. di Latina e Stevents di Milano, la conferma di aver realizzato una rassegna articolata, in calendario sino a domenica 30, capace di assemblare il dialogo e soprattutto l’interesse di componenti di forti prospettive per l’economia italiana.

In precedenza la visita dei calciatori della Pro Patria 1919 tra gli spazi espositivi – Matteo Battistini, Riccardo Colombo e Ferdinando Mastroianni, accompagnati dalla presidentessa Patrizia Testa – ha segnato un altro momento di valida condivisione di valori improntati innanzitutto al rispetto umano.