Alberi e rami caduti: la Protezione civile al lavoro

Grande lavoro per i volontari della Protezione civile di Cantello che in queste ore sono impegnati sulle strade del paese e sulla Sp3 soprattutto per la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale per il maltempo.

Al lavoro due squadre per un totale di 10 operatori sul territorio, con interventi in particolare sulla provinciale per Gaggiolo e in via Viggiù.

I responsabili della Protezione civile raccomandano prudenza sulle strade, soprattutto percorrendo quelle che attraversano zone boschive come via Mulini, via Varese, via Lugano e la Sp3 particolarmente trafficata nell’ora di punta del rientro dei lavoratori frontalieri.