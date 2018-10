Appunti di viaggio: esce il libro di Giuseppe Sangregorio

È da pochi giorni in libreria il libro di poesie “Appunti di viaggio”, pagg. 60, editore Italic Pequod di Giuseppe Sangregorio.

La poesia scaturisce da un duplice registro: individuale dal significato esistenziale e socio-politico che in alcuni componimenti assume un tono epigrammatico perché il poeta non vive in una torre d’avorio ma trae la sua ispirazione dalla realtà nelle molteplici sfaccettature. La dicotomia della matrice ispiratrice è solo apparentemente eterogenea perché i sentimenti umani possono essere indagati – come è noto – sia dal punto di vista soggettivo che nei suoi risvolti sociali.

Indubbiamente, si tratta di un filone che non trova molti riscontri nel panorama della poesia contemporanea, che tuttavia è fecondo di risultati interessanti.

Biografia

Giuseppe Sangregorio è laureato in Lettere e ha insegnato, fino all’età del pensionamento, in una scuola media superiore di Varese.

In qualità di giornalista pubblicista ha collaborato al quotidiano “Il Giornale”, al settimanale “Famiglia Cristiana” e al mensile “Letture”.

Ha pubblicato il romanzo “Senza radici”(Pellegrini, 1983) e i volumi di poesie “Parole di vita”(Edizioni Del Leone, 1991), “Sassi”, (La vita felice), 201.