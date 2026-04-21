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“Sicurezza in Azione!”, oltre 500 studenti protagonisti a Varese

Tra caccia al tesoro, graphic novel e incontri con le istituzioni, l’iniziativa promossa dall’Ust in salone Estense ha trasformato la sicurezza in un valore quotidiano per i più giovani

"Sicurezza in azione" in salone Estense

Si è svolta, nella mattinata del 20 aprile,  in Salone Estense “Sicurezza in Azione!”, promossa dall’Ust di Varese in collaborazione con il Tavolo della Sicurezza Provinciale e con Is Falcone di Gallarate, un’esperienza che ha coinvolto più di 500 studenti della provincia.

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Prima una caccia al tesoro ai Giardini Estensi, con domande e risposte sulla sicurezza. Collegati in streaming, invece, altri alunni, protagonisti di un concorso sulle graphic novel.

Oltre al prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, hanno partecipato Pasquale Vella, direttore di Inail Varese, Giuseppe Carcano, dirigente scolastico territoriale, Franco Maruccio e Fulvia Richiardi per Confindustria Varese, Samanta Ferrari e Alessandro Castiglioni per l’ente bilaterale per il turismo legato a Confcommercio, Rosita De Fino per l’organismo paritetico legato a Confesercenti, Stefania Filetti, Antonio Massafra, Albino Gentile rispettivamente per Cgil, Uil, Cisl dei Laghi.

A rappresentare il Comune l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio. Dopo l’intervento del Prefetto (“Il lavoro non può e non deve mai costare la vita delle persone”), si è svolta la premiazione della scuola primaria Pascoli classe 5° C (IC De Amicis di Castronno) per il concorso graphic novel, e della  scuola secondaria di primo grado 3° B Majno (IC Dante di Gallarate) per la caccia al tesoro.

«Cerchiamo di fare diventare la sicurezza – ha sottolineato Ivano Ventimiglia, componente Cgil della giuria del concorso – un valore quotidiano. Con l’auspicio, grazie alle nostre iniziative, che sensibilizzare i più piccoli si traduca in una maggiore attenzione anche da parte delle famiglie».

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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