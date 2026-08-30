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Squadre miste e omaggio a Jim Corsi: Mastini-Concordia è una festa

Seconda uscita sul ghiaccio per i gialloneri che hanno affrontato il college caro al leggendario portiere. Il match a squadre miste si è chiuso 3-3, poi i "gialli" hanno vinto ai rigori

carlo bino jim corsi

Non solo una celebrazione, non solo un’amichevole. L’incontro tra Mastini e Concordia University si è trasformato in una festa con protagonista primo Jim Corsi. La leggenda dell’hockey varesino è stato al centro delle attenzioni: premiato dal presidente dell’HCMV Carlo Bino, lo storico portiere giallonero ha vissuto una serata speciale all’Acinque Ice Arena, da membro dello staff del college in cui è cresciuto.

La gara è terminata in pareggio, 3-3, e si è disputata a squadre miste: in giallo una formazione con maggioranza mastina, in amaranto una con maggioranza Stingers ma – appunto – trarre bilanci utili per il campionato è complicato.

Per la cronaca, ai rigori, hanno vinto i gialli (quindi i Mastini) e – sempre per la cronaca – Borghi e Bastille hanno pareggiato l’iniziale 0-2 degli amaranto mentre Girardi ha dato il momentaneo vantaggio ai Mastini (3-2) prima della rete che ha impattato i conti. Infine Borghi e Musa hanno infilato in rete i rigori della vittoria.

«Varese è casa mia – le parole di Corsi nel primo intervallo – Ero venuto qui per provare a vincere un campionato ma invece ne abbiamo vinti due. Sono cresciuto qui, la mia famiglia è cresciuta qui. L’immagine che sempre porterò nel cuore è la vittoria del primo scudetto».

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Pubblicato il 30 Agosto 2026
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