Busto Bpm, dopo l’euroimpresa torna il campionato

Con negli occhi ancora le magnifiche immagini di mercoledì sera, quando i Mastini delle piscine hanno fatto l’esordio in Len Champions League battendo i campioni in carica dell’Olympiacos, la Busto Bpm torna in acqua alle “Manara” per affrontare la seconda giornata di Serie A1.

Sabato 20 alle ore 18, sarà la Rari Nantes Savona l’avversaria della Sport Management, una squadra tra le più attrezzate del panorama nazionale che andrà presa con le molle dalla squadra di Baldineti, vincente all’esordio a Roma settimana scorsa.

Anche Savona si presenta a bordo vasca con un successo, il 7-5 rifilato alla Florentia, è allenata da Alberto Angelini e ha mantenuto gran parte della rosa dell’anno passato aggiungendo Novara (da Torino) e il centroboa Corio (da Imperia). In acqua ci sarà anche Luca Damonte, passato proprio in estate da Savona a Busto Arsizio e dunque fresco ex di turno.

«Abbiamo già messo da parte l’euforia di mercoledì: è stata una grande impresa ma ancora non abbiamo fatto nulla – ammonisce Baldineti alla vigilia del match con Savona – Per ora una vittoria fine a se stessa, ma che sicuramente ci dà motivazioni per credere che possiamo fare un buon anno. Per quello che riguarda Savona hanno ancora i loro punti di forza e sono una buona squadra. Quest’anno per noi non sarà facile perché avremo tanti impegni ravvicinati e dovremo gestire la cosa soprattutto da un punto di vista mentale. Dovremo sempre avere l’obiettivo di ripartire sia dopo una vittoria sia dopo una sconfitta; questa sarà la nostra mentalità».