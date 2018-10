Caldarroste e rally all’ottobre caldanese

Castagne e rally, una giornata dal titolo che potrebbe tranquillamente sbucare da una canzone di Ligabue, quelle dal sapore di paese e natura con dentro emozioni forti che certi momenti sanno regalare.

Oltre alle tradizionali caldarroste e al buon cibo l’ottobre caldanese questo fine settimana riserverà belle sorprese per gli amanti del rally, una disciplina sportiva molto amata nelle valli varesine.

Le auto da gara saranno in bella mostra nella corte di “Mastro” Pierantonio, anche lui appassionato di rally: per l’occorrenza si faranno la doccia e metteranno il balsamo, ma per rendere più scintillante la carrozzeria di solito abituata a pioggia e fango.

Ci saranno una Peugeot 106 Rally 1600 della MT-Sport di Matteo Fortunato: 138 cavalli per una vettura plurivittoriosa nella classe N2 di tutto il Nord Italia.

Arriverà poi una Citroen Saxo dei fratelli Ettore ed Orlando Tartaini, tra i fondatori della Insubria Corse, una delle realtà di riferimento del rallysmo varesino: anche questa ha poco meno di 140 cv ed è un 1600cc.

Poi il prototipo di Emanuele Rodili: una Ford Fiesta XR2 con Motore Opel da 2000 cc di cilindrata e ben 230 cavalli: nella fattispecie non si tratta di una vettura da rally ma di un esemplare costruito apposta per gli slalom, le salite ed i Formula Challenge; esteticamente accattivante e molto affascinante pur essendo un modello datato.

Lo scorso anno c’era la Citroen Ds3 Wrc di Miele che aveva vinto il Rally dei Laghi e vi sarà spazio anche per l’amarcord con la fantastica Opel Kadett GT/E del 1977 a trazione posteriore del besozzese Mauro Galli, e sarà presente anche Opel Manta GT/E del 1982 erede proprio della Kadett: uno squalo di vettura, lunga, pesante, e sempre affascinante.