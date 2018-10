La droga si sta diffondendo sempre di più trai giovanissimi, l’età della prima assunzione si abbassa sempre di più, il ritorno dell’eroina sul mercato delle droghe è ormai una certezza. Che cosa possono fare istituzioni e famiglie di fronte a questo scenario? Su questi temi, la lettera di Andrea Zirilli.

________________________________

Cari genitori,

la droga colpisce anche le famiglie normali e fa sì che la ragione cada nel pozzo profondo di un orrore senza senso. Queste breve considerazioni sono per raccontarvi ciò che trovano i nostri figli adolescenti lì fuori. L’età del primo contatto si sta abbassando notevolmente: per il consumo di alcolici, è tra gli 11 e i 14 anni, mentre per le sostanze stupefacenti tra i 12 e i 15 anni. Alla temibile eroina (che è ritornata in auge), si arriva intorno ai 14-15 anni.

Il mercato illecito delle droghe è un mercato del venditore, che sta costruendo dosi e modalità di vendita su misura per i nostri figli: nei luoghi abituali dello spaccio, si possono trovare “tagli” di oppiacei sintetici da 5/10 euro. in grado di provocare “dipendenza” velocissima.

I casi di Alice e Desiree, ci dimostrano che i nostri ragazzi si espongono da soli a rischi enormi, in contesti di spaccio che raramente sono in grado di gestire. Il nodo cruciale è come ridurre la “domanda”: non esistono progetti di prevenzione strutturati, non esistono progetti di prossimità con educatori di strada che sappiano supportare o orientare ed il lavoro nelle scuole è pressoché inesistente.

La risposta dello Stato deve essere forte e integrata: prevenzione, riduzione del danno, contrasto del traffico, cura e recupero non possono più essere pensati da soli, serve un tavolo integrato in cui gli operatori di polizia discutono con gli operatori del territorio, dei Sert e delle comunità.