Il Cio approva le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma per le olimpiadi

“La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!” Attilio Fontana, governatore lombardo, è tra i primi a festeggiare dopo la decisione sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio) riunito in Argentina che ha approvato le candidature di Milano-Cortina insieme a quella di Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici delle Olimpiadi invernali del 2026.

“Uniamo le forze per centrare un obiettivo importantissimo non solo per la Lombardia e il Veneto – ha proseguito il presidente Fontana – ma per tutta Italia”.