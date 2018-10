Dolci e sapori d’autunno per il primo compleanno del Mercato della Terra

Il Mercato della Terra del Piambello, che si svolge ogni mese ad Induno Olona, festeggia il primo anno di attività con un’edizione particolarmente ricca e “golosa”.

Sabato 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 saranno ben 24 i produttori locali selezionati da Slow Food della provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito: si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando formaggi, verdure, marmellate, pasta, miele, frutta, pane, farine, riso, zafferano, pollame e lumache tutti provenienti da aziende agricole, produttori e allevatori a chilometro zero, o comunque provenienti da aree molto vicine alla nostra provincia.

Oltre al mercato agroalimentare, alle 11 sarà proposto, come di consueto, un laboratorio per imparare a conoscere il cibo, le sue caratteristiche e la sua provenienza, ma anche per incontrare le aziende che danno vita al Mercato della Terra. Questa volta tocca a Farina&passione di Cislago, con le sue deliziose proposte dolci, e all’Apicoltura Frattini di Varese, con il suo miele e i prodotti dell’alveare biologici.

Non mancherà la possibilità di pranzare nello stand della Pro loco di Induno Olona, che in omaggio alla stagione preparerà un delizioso risotto ai funghi porcini con riso Carnaroli dell’azienda agricola Rossi di Noviglio (Mi).

Il Mercato della Terra del Piambello si svolge ogni secondo sabato del mese, nel piazzale su via Jamoretti in località San Cassano, dalle 9 alle 14.