Il duplice omicidio svela un grosso traffico di droga, 10 in manette

L’indagine che ha portato all’arresto degli assassini dei fratelli Lleshaj, uccisi a colpi di pistola in un agguato avvenuto a Canegrate nel novembre del 2016, ha permesso di ricostruire l’intero traffico di droga attorno al quale è maturato l’omicidio e 10 persone sono finite in manette lunedì mattina in un’operazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio.

Gli arrestati sono quasi tutti albanesi ma del gruppo facevano parte anche un rumeno e un italiano.

Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana. Due i sequestri più ingenti: 5 kg di eroina e 170 kg di marijuana.

La misura cautelare – eseguita nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese (due a Fagnano Olona e uno a Busto Arsizio), Pesaro e Urbino e Rovigo – è stata emessa a conclusione dell’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.