Festa dei nonni, più di 4000 persone in Regione

Sono state oltre 4.000 le persone che oggi hanno visitato il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia e quello al 31esimo piano di Palazzo Pirelli aperti in occasione della ‘Festa dei nonni’.

«Sono molto felice – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che così tante persone abbiano scelto di visitare le nostre sedi che considero anche le loro case. Il compito delle Istituzioni è quello di aprirsi, di

coinvolgere i cittadini e noi abbiamo scelto un’occasione importante come la Festa dei nonni per dimostrarlo».

Fin dalle 10 della mattina è stato possibile vedere famiglie intere con bimbi e passeggini al seguito, milanesi e non solo, con il naso incollato ai vetri ad ammirare dall’alto uno spettacolo unico, mentre in piazza Città di Lombardia, per i più piccoli, venivano organizzati laboratori e momenti di animazione con giocolieri e trucca bimbi. Grazie alla collaborazione dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), è stata fatta anche un’importante attività di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza dei minori.

«Le iniziative hanno voluto celebrare la ‘Festa dei Nonni’, punti di riferimento educativo e affettivo per i nipoti – ha sottolineato il presidente Fontana – e un prezioso aiuto alle famiglie nella vita di ogni giorno».

Per l’occasione a ciascun nonno è stata consegnata gratuitamente una foto scattata con il nipote all’ultimo piano di Palazzo Lombardia.

A Palazzo Pirelli sono stati oltre 1.400 i cittadini che hanno visitato il Belvedere Jannacci e partecipato alle attività per i più piccoli: spettacoli circensi, animazione e laboratori floreali.