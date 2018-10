Finanza e tecnologia, al risparmiatore l’algoritmo non basta

«Un giorno potremo avere una moneta unica globale?». La domanda arriva dal fondo dell’aula dell’Università dell’Insubria dove è in corso un incontro di educazione finanziaria sul tema della Fintech, cioè della tecnologia applicata alla finanza, iniziativa che rientra nell’ambito della Settimana mondiale dell’investitore. A porla è un giovane laureando che ha appena realizzato una tesi sul Bitcoin, la criptovaluta più famosa e discussa al mondo. «Sono contenta che tu abbia fatto questa domanda – risponde Cristiana Schena, professoressa di economia degli intermediari finanziari all’Insubria – perché esprime una speranza che solo un giovane pieno di coraggio può avere. Certo che si può fare, a condizione che ci sia una pace mondiale e che tutti si vogliano bene». Uno scambio di battute sincero e limpido tra due generazioni che sperano nel medesimo futuro pur guardando da due prospettive diverse. La dimostrazione che un’alleanza generazionale in questa fase storica non è solo auspicabile ma anche possibile. (foto da sinistra Cristiana Schena, Rossella Locatelli, Alessandra Tanda e Andrea Uselli)

Nell’era della Fintech gli strumenti per aumentare il tasso di democrazia e partecipazione nelle scelte finanziarie ci sono. Per esempio, la blockchain, letteralmente catena di blocchi, architettura tecnologica usata per i Bitcoin e caratterizzata da decentralizzazione, trasparenza, sicurezza e immutabilità, sembra il manifesto perfetto per una democrazia 4.0. Ciò che manca è però una visione politica allineata e una tecnologia, per quanto democratica nella sua concezione, di per sè rimane solo un abilitatore. Nonostante questa mancanza di sistema, il singolo cittadino-risparmiatore può prendere decisioni più o meno consapevoli a seconda delle sue conoscenze in campo finanziario. «Quando dobbiamo impiegare le risorse risparmiate – spiega Andrea Uselli, docente di economia degli intermediari finanziari all’università dell’Insubria – la variabile che spesso sfugge è il data set informativo necessario per formare una consapevolezza, senza la quale non possiamo scegliere correttamente».

Avere un’educazione finanziaria di base è dunque una condizione imprescindibile per ogni cittadino, a maggior ragione quando lo scambio di informazioni e denaro è a portata di click. «Il sistema Fintech offre tante opportunità e rende molto veloci le transazioni – sottolinea Alessandra Tanda, ricercatrice dell’Università di Genova – La finanza tecnologica ha caratteristiche che la rendono semplice, accessibile, economica, efficiente, inclusiva e adatta a stimolare la concorrenza. Allo stesso tempo però bisogna tener conto del fatto che molte imprese Fintech, a differenza delle banche, non sono regolamentate».

Il moltiplicarsi delle informazioni e dei canali di intermediazione può rendere complessa la scelta del servizio più adeguato alle nostre esigenze. In alcuni casi ci vorrebbe un consulente, figura che nella finanza tecnologica sembra destinata a lasciare il posto ad algoritmi, robot e sistemi di intelligenza artificiale. È difficile dire se debba prevalere una visione romantica per cui è ancora l’uomo a guidare ogni processo, o un atteggiamento più pragmatico che vede nella tecnologia un mezzo per rendere il servizio più efficiente ed economico, a tutto vantaggio dei piccoli risparmiatori. «Penso che il problema non dipenda solo dalla dimensione dell’intervento finanziario – conclude Rossella Locatelli, professore di economia degli intermediari finanziari all’università dell’Insubria -. Se il problema è complesso, l’intelligenza artificiale può essere di supporto ma non può sostituire il consulente umano. Ciò che è destinato a rimanere è il valore dell’intermediazione finanziaria perché l’algoritmo non è infallibile e soprattutto non è neutrale. La vera sfida è tutta nelle mani del regolatore».