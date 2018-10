Forte terremoto in Grecia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso.

Il sisma, è avvenuto intorno a mezzanotte (è stato registrato alle 00:54), : molte le chiamate di cittadini impauriti, ma al momento non ci sono notizie di danni o feriti. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 chilometri dall’isola di Zacinto.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Sud Italia, in particolare sulla costa orientale della Puglia, in Calabria, sulla costa orientale della Sicilia ma anche in Campania, con alcune segnalazioni arrivate da Napoli.

In seguito alla scossa è stata diramata anche un’allerta tsunami. “Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l’allerta è arancio: possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro.

Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge”, ha avvertito l’Ingv.