Fumo in autofficina, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Lonate Pozzolo per un incendio in via Vittorio Veneto, lo stradone che porta verso il ponte di Oleggio.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15 del mattino, quando del fumo ha iniziato a salire da un’autofficina sullo stradone, un edificio che comprende anche l’abitazione dei proprietari.

Il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto un’autopompa dal distaccamento di Somma Lombardo (la zona è facilmente accessibile dalla superstrada di Malpensa) e un’autoscala da Busto Arsizio. Si tratterebbe di un principio d’incendio, domato nel giro di poco.

Vista la presenza dell’abitazione, è stata inviata in posto anche un’ambulanza del sistema Areu-118, per precauzione.