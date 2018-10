Grande Guerra, Luino saluta la vittoria

Il Comune di Luino celebra il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e lo storico anniversario di Vittorio Veneto con iniziative, alcune organizzate in sinergia con il Gruppo Alpini.

Il 3 novembre alle 17 in Biblioteca si terrà l’incontro organizzato in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale: La rete di libere ricercatrici Donne di Storia- Storie di Donne presenta La grande guerra e le donne.

Lettura teatrale tra canti e immagini del tempo per ricordare l’impegno delle donne durante quel periodo storico di e con Eleonora Dall’Ovo.

Il 4 novembre avranno luogo due celebrazioni in onore delle Forze Armate di cui una a Colmegna * e una a Luino.

In tale occasione a Luino verrà inaugurata una campana in bronzo che sara’ collocata sulla torretta civica del Palazzo Comunale in ossequio a quanto compare nella progettazione del Municipio.

Questa realizzazione e’ stata possibile anche grazie al generoso contributo della cittadinanza.

La cerimonia a Luino

Il 30 novembre sempre a Villa Hussy si terrà un approfondimento culturale relativo a questo periodo storico con l’intervento di studiosi e di alcuni studenti degli istituti scolastici che proporranno un approfondimento della grande guerra vissuta nell’ambito letterario.

*La cerimonia a Colmegna Dom. 04/11 ore 09.15 ritrovo e Santa Messa ore 9.30 – Luino/Colmegna commemorazione dei caduti di tutte le guerre – dopo la Santa Messa segue il corteo fino al cimitero e cappella di Santa Rita per benedizione delle steli dei caduti e discorsi.