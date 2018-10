Incidente auto-moto, tre feriti

Scontro auto moto questa mattina all’alba, primo di ottobre. L’incidente è avvenuto a Cunardo lungo la via Varesina, la strada provinciale 43 che dalla Valganna porta in paese, in un tratto rettilineo.

Qui attorno alle 7 e per cause la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi sul sinistro, una moto e un’auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.



Tre le persone rimaste ferite – tra cui un uomo di 25 anni e uno di 24 – soccorse da altrettanti mezzi sanitari di base coordinati dal 118 che ha disposto il supporto dell’automedica. Tutti i mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso.

Attorno alle 8 sul posto è stato fatto atterrare un primo elisoccorso di Bergamo e successivamente un secondo da Como.

(articolo aggiornato alle ore 08.20 di lunedì 1 ottobre)