Incidente con ribaltamento sull’A9

Incidente stradale con ribaltamento sull’autostrada A9 Como-Milano.

È avvenuto alle 8.35, sulla trafficata carreggiata in direzione della metropoli, all’altezza dello svincolo di Saronno.

Sul posto in 118 in codice rosso e i vigili del fuoco per il recupero dei feriti. L’incidente coinvolge due veicoli, uno dei due si è ribaltato: i soccorritori hanno portato in ospedale un ragazzo di 26 anni.

(articolo aggiornato alle ore 9.00 di giovedì 4 ottobre 2018)