Incidente sulla statale tra Induno e Arcisate, interviene l’elisoccorso

Sulla statale 344 tra il territorio comunale di Induno Olona e Arcisate si è verificato un incidente intorno alle 18 di martedì 23 ottobre.

Secondo le prime informazioni un’automobile ha impattato contro il guardrail che delimita la carraggiata. A bordo c’erano due persone e, a quanto si apprende, all’origine dell’incidente, ci sarebbe stato un malore occorso all’uomo alla guida, un uomo di 73enne.

Immediata la richiesta di soccorso per il quale sono stati allertati un’ambulanza e l’elisoccorso di Milano. L’uomo è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale di Circolo a Varese in codice rosso.