Investito 94enne

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10.30 ad Ascona un 68enne automobilista cittadino svizzero domiciliato nella regione stava circolando in viale Bartolomeo Papio.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all’intersezione con via Buonamano ha urtato il deambulatore di un 94enne cittadino svizzero domiciliato nella regione che, in base a una prima ricostruzione, si stava apprestando ad attraversare sulle strisce pedonali.

Lo stesso ha quindi perso l’equilibrio rovinando al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure all’anziano l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 94enne ha riportato serie ferite ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.