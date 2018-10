«A “La casa in piazza” con la voglia di farci conoscere e confrontarci con i colleghi»

Tamara Paris del team di Archimedia 360, agenzia immobiliare di Malnate, si prepara alla due giorni di “La casa in piazza” con molte aspettative. Per l’agenzia malnatese è infatti la prima partecipazione alla borsa immobiliare varesina che si svolgerà il 20 e 21 ottobre in Camera di Commercio.

Qual è lo stato del mercato immobiliare nella nostra zona?

«Nella zona di Malnate e limotrofi in cui Archimedia 360 opera, il mercato immobiliare è decisamente soddisfacente. Il disporre delle Ferrovie Nord, la vicinanza al confine elvetico e i buoni servizi a disposizione della cittadinanza (asili, scuole, farmacie e grande distribuzione) fanno sì che sempre più persone prendano in considerazione l’acquisto della propria casa in questa zona».

E’ la prima volta che partecipate, cosa vi aspettate dalla manifestazione “La casa in piazza”?

«Penso che l’evento “La casa in piazza” sia una vetrina, un’occasione per dare visibilità alla propria agenzia e per farsi conoscere. E’ un’occasione anche per condividere con colleghi la voglia di fare pubblicità alla nostra attività in modo diverso e di offrire consulenza ai visitatori, di parlare di noi, fare vedere i nostri immobili e raccogliere richieste da parte dei visitatori».

C’è qualche nuovo servizio o curiosità che presenterete durante la manifestazione?

«Sì, Archimedia 360 ha un nuovo strumento per vendere casa in 60 giorni, al miglior prezzo, con una procedura sicura, con zero stress in quanto non ci sono trattative estenuanti ed i tempi di vendita sono garantiti per contratto. Stiamo parlando del primo ed unico affiliato in Varese e provincia della “Casa d’aste tra privati“, dove asta non significa problema ma opportunità e garanzia».