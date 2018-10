La chimica della pastasciutta: incontro con il nutrizionista

L’amministrazione comunale di San Vittore Olona è da molto tempo impegnata sul fronte dell’educazione alimentare dei cittadini. Un esempio è il mercato contadino che ogni mese offre la possibilità di acquistare il meglio dei prodotti della filiera agroalimentare lombarda.

A ciò si aggiungono le attività didattiche con i laboratori del pane in collaborazione con gli insegnanti della scuola primaria Carducci e le tante iniziative sviluppate nell’ambito del progetto

OlonaGreenWay.

In quest’ottica è in corso da tempo un ciclo di conferenze per i cittadini che desiderano informarsi meglio su un aspetto fondamentale della nostra salute.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 24 ottobre presso al casa famiglia, sede Caritas, di Via Verdi 4. Come già nelle serate del 16 maggio e del 26 settembre scorsi il relatore sarà il dott. Andrea Fossati, biologo nutrizionista.

Il tema di questo nuovo incontro sarà “biochimica della pastasciutta ovvero impariamo a mangiare”. Si farà chiarezza sull’alimento principale della dieta mediterranea e si sfateranno tanti falsi miti, ad esempio quello che per mantenere il peso forma non bisogna mangiare la pasta.