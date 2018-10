La scuola di Cazzago apre le porte e fa festa

Sarà un giorno di festa per la scuola di Cazzago Brabbia. Insegnanti, bambini e genitori si troveranno per un open day che ha il sapore di una bella rimpatriata “in famiglia”.

Domenica 14 ottobre tutti gli alunni si troveranno alle 11 per la “Festa dell’accoglienza” e l’ inaugurazione della nuova scritta fatta dai genitori quest’estate. Dopo la cerimonia a scuola, pranzo insieme dalle ore 12.30 all’oratorio e alle 14.30 spettacolo di magia.

La scuola ha riaperto con le pluricalssi: una soluzione che i genitori di Cazzago Brabbia hanno accettato di buon grado.

Ora l’obiettivo è rendere l’edificio sempre più bello ed accogliente. Per questo il comitato genitori sta cercando qualcuno che possa dare una mano per sistemare il giardino della scuola. I bambini non posso sfruttarlo come vorrebbero perché la terra negli anni si è indurita a tal punto da sembrare cemento e le radici degli alberi sporgono fino a renderlo impraticabile.

«Quello che stiamo cercando – spiega Valentina, una delle mamme del comitato – è qualcuno esperto di giardinaggio che ci dia una mano a rendere più sicuro il parchetto della scuola. Non chiediamo un intervento costoso, ma solo i consigli di qualche giardiniere che proponga soluzioni e offra un po’ del suo lavoro. Il Comune non ha fondi e quindi non ci resta che affidarci a qualcuno di buon cuore». Il messaggio in bottiglia è lanciato. Qualcuno lo raccoglierà?