La Vergiatese frena ancora, Besnatese in vetta

(Foto Marco Torri Facebook – FCD Rhodense)

La pioggia non ha annacquato le emozioni di questa domenica di calcio. In Promozione la Besnatese aggancia la Vergiatese al primo posto, ma la Guanzatese può sorridere nonostante il rinvio. In Prima Categoria delle cinque contendenti al trono rimangono al comando solo Vanzaghellese e Cas.

PROMOZIONE

La Vergiatese pareggia 1-1 in casa contro il Meda e viene raggiunto al primo posto a quota 17 punti dalla Besnatese, che ha superato 3-1 la Rhodense. Può sorridere anche la Guanzatese, che nonostante il rinvio della sua gara a Gavirate, potrebbe ritrovarsi al primo posto da sola vincendo il recupero. Frena anche il Muggiò che pareggia 1-1 a Saronno mentre guadagna posizioni il Morazzone espugnando 3-0 il campo dell’Uboldese. Termina senza reti la sfida tra Lentatese e Cob 91, L’Universal Solaro supera 3-0 il Fagnano mentre la Base 96 fa il colpo andando a vincere 2-0 a Ponte Tresa contro l’Olimpia.

CLASSIFICA: Vergiatese, Besnatese 17; Guanzatese, Muggiò 16; Morazzone, Rhodense 15; Base 96 13; Cob 91, Olimpia 11; Gavirate 10; Meda 9; Fbc Saronno, Lentatese 7; Uboldese, Universal Solaro 6; Fagnano 4.

PRIMA CATEGORIA

Erano in cinque, ora sono in due. Al primo posto rimangono Vanzaghellese, 1-0 a Legnano contro la Folgore, e Cas, 1-0 sull’Ispra. Rinviata la gara del Gorla Maggiore sul campo del Tre Valli, così come quella tra Luino e Brebbia, pareggia senza reti la Valceresio in casa contro l’Antoniana. Va peggio al Cantello Belfortese che cade 2-0 a Tradate. Termina 2-2 tra Solbiatese Insubria e San Marco, fa tre punti l’Aurora Cantalupo contro l’Arsaghese 3-2.