Maruca fa felice la Robur. Niente da fare per la SCS

SERIE B MASCHILE

Un canestro pesante di Matteo Maruca a 3″ dalla sirena finale regala la seconda vittoria stagionale alla Robur che beffa una Cecina a lungo in vantaggio nel corso della gara. Successo importante per i gialloblu che lasciano le zone basse della classifica dove erano rimasti impelagati dopo il ko di Pavia e guardano con maggiore serenità al derby esterno con la Sangiorgese, capolista sconfitta per la prima volta in questo turno dopo ben due supplementari.

Al Campus la Coelsanus ha girato a proprio favore una gara complicata grazie a un ottimo lavoro sotto i tabelloni (Rosignoli 13 rimbalzi) mentre Ferrarese e Planezio sono stati i principali terminali offensivi: ottimo il primo dall’arco (20 punti, 4/8 da 3), bravo il secondo in avvicinamento (5/6 da 2). Le triple sono state però ancora un tallone d’Achille per la squadra di Vescovi che ha chiuso con 5/23 ma curiosamente ha centrato la vittoria proprio grazie all’ultimo tiro pesante del match.

Coelsanus Varese – Basket Cecina 71-69

(12-20, 33-36, 48-55)

R&F Varese: Ferrarese 20 (2/9, 4/8), Planezio 16 (5/6, 0/4), Maruca 12 (3/5, 1/3), Mercante 10 (3/4, 0/2), Passerini 6 (3/7, 0/2), Rosignoli 5 (1/4), Ivanaj 2 (1/3, 0/4), Sophony Assui (0/1). Ne: Dal Ben, Iaquinta, Mottini, Riccardo Caruso. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 5 giornate): SANGIORGESE, Omegna 8; Firenze, Oleggio, Alba, Vigevano, S. Miniato, Empoli, Piombino 6; Borgosesia, VARESE, Montecatini, Cecina 4; Siena, Pavia 2; Domodossola 0.

SERIE A2 FEMMINILE

Continua la serie di referti gialli per la SCS Varese ’95 che non riesce a festeggiare il primo successo in Serie A2. Sabato sera ad Azzate le biancorosse hanno perso contro un’altra neopromossa ancora a zero punti, la Val Bruna Bolzano, con un punteggio piuttosto netto, 42-55. La squadra di Lilli Ferri ha pagato a carissimo prezzo un terzo periodo con appena due punti segnati: una carestia che ha permesso alle altoatesine di passare dal +1 della pausa lunga al +10 della mezz’ora, punteggio poi amministrato da Consorti e compagne. Discreto esordio di Laura Rossi nella SCS (6 punti con due triple a segno) ma lo sforzo di Visconti e Beretta (13 a testa) non è bastato.

SCS Varese – Val Bruna Bolzano 42-55

(16-16, 30-31; 32-42)

Varese: E. Mistò 6 (3/7, 0/4), Beretta 13 (5/8, 1/4), F. Mistò 2 (1/6), Biasion (0/1, 0/1), Petronye (0/1), Premazzi (0/1), Sorrentino 2 (1/1, 0/1), Visconti 13 (3/11, 2/6), Rossi 6 (0/1, 2/6). Ne: Sonzini, Polato, Carraro. All. Ferri.