Moni Ovadia apre “Di libro in libro”

Sei ospiti, sei incontri da non perdere. Prenderà il via venerdì 19 ottobre, con Moni Ovadia, la rassegna “Di Libro in Libro: i venerdì d’autore”.

La rassegna, in programma da ottobre a maggio, rientra tra i progetti dell’Amministrazione Comunale per valorizzare l’attività della biblioteca, alla scoperta e alla lettura di nuovi libri e di nuovi autori e di molteplici spunti di riflessione. “Nell’invitare gli ospiti – spiegano gli organizzatori – abbiamo scelto di proporre una variazione dei generi, per toccare pubblici diversi e per incuriosire il più possibile. Parleremo quindi di argomenti diversi, da come affrontare i cambiamenti della vita a come sedurre attraverso la cucina, da come si può essere delle buone madri a come si imposta la scrittura di un giallo”.

Il primo autore che avremo il piacere di accogliere è Moni Ovadia con “Il coniglio Hitler e il cilindro del demagogo”, un pamphlet corrosivo e coraggioso contro un mondo in cui il confine tra verità e menzogna è sempre più sottile. Un racconto civile per riflettere, ora con severità ora con il sorriso, sull’identità del nostro tempo, in un vibrante esercizio di pace e indipendenza di pensiero.

L’appuntamento è venerdì 19 ottobre alle ore 18.00 in biblioteca, per un’ora ad altissimo livello culturale.