Il Movimento Nazionale per la Sovranità a sostegno della Lega alle provinciali

“Sosterremo convintamente la lista della Lega alle Elezioni provinciali del 31 ottobre. Prosegue così il percorso che avevamo iniziato già un anno fa, in occasione del Referendum per l’Autonomia della Lombardia, occasione nella quale avevamo supportato il Sì al quesito referendario”.

Il Movimento Nazionale per la Sovranità della provincia di Varese si schiera con la Lega e con Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio, candidato Presidente della Provincia.

Il Coordinatore provinciale del movimento, Giosuè Andreozzi, insieme al dirigente nazionale Stefano Romano e al Consigliere comunale di Samarate Giuseppe Daversa, lancia ufficialmente la corsa del Movimento Nazionale per la Sovranità alle Elezioni provinciali di Varese a sostegno della lista della Lega.

“Parteciperemo attivamente alla campagna elettorale per riportare un buon governo di centrodestra in Provincia fondamentale per ridare efficienza all’Ente dopo quattro anni di disastrosa gestione da parte del Pd e dei suoi alleati di centrosinistra” commenta Giosuè Andreozzi.