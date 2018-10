Nella sede degli ex Combattenti spunta una granata

Di tanto in tanto càpita: tra vecchie cianfrusaglie salta fuori qualche residuato bellico, una bomba a mano, qualche proiettile per fucile o qualche cartoccio da cannone. Qualche volta è successo in una soffitta o in un vecchio magazzino, questa volta nella sede della Sezione Combattenti e Reduci, a Oggiona con Santo Stefano, in via Roma 7.

Il presidente della sezione stava facendo lavori di riordino all’interno dell’edificio, costruito tra il 1924 e il 1936, che funge anche da monumento ai Caduti (foto dal sito www.varesegrandeguerra.it). E all’improvviso è saltata fuori una granata della Seconda Guerra Mondiale, un ordigno – forse da mortaio – da quaranta centimetri di lunghezza.

Subito segnalato ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, è stato preso in carico dagli Artificieri dell’Arma ed è stato fatto brillare in una zona idonea nel territorio della vicina Cassano Magnago.