Da Nicora un rinoceronte con gli occhiali

Perché una montatura costa moltissimo ed un’altra invece ha un prezzo più economico? Cosa fa la differenza? Solo la “firma” di qualche stilista famoso? Anche, ma non solo. Volete sapere che cosa sta dietro la realizzazione di una montatura bella e resistente?

Allora nei prossimi giorni fate un salto all’ottica Nicora di Azzate (in via Piave 81). Ad accogliervi troverete “Rino”, un grande rinoceronte fatto di acetato, lo stesso materiale con cui sono prodotte le montature. Claudio Nicora vi spiegherà come nasce un occhiale e quali caratteristiche deve avere per essere davvero pratico, funzionale e resistente.

Rino invece è stato prodotto in casa “Mazzucchelli” l’azienda di Castiglione Olona, leader mondiale nella produzione e distribuzione del materiale plastico usato per la produzione di montature e di occhiali da sole: l’acetato di cellulosa.