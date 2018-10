Novara – Pro Patria, sfida tra due rivali assetate di punti

Non importa se all’orizzonte c’è una partita sempre difficile come il “derby del Ticino”, non importa se la squadra dovrà affrontare una nuova trasferta, la quarta in cinque partite. La Pro Patria è chiamata a fare punti nella serata di mercoledì 17 (20,30), quando scenderà in campo al “Piola” contro un Novara che fino a qui non ha incantato, anzi.

I Tigrotti, reduci dallo scivolone interno con la Pro Vercelli, devono tornare a muovere la classifica inchiodata su quei tre punti guadagnati all’esordio e mai più replicati. Lo sanno i giocatori, lo sa mister Javorcic che ammette la superiorità sulla carta degli avversari («Loro sono la Juve, noi il Chievo…») ma allo stesso tempo ha la parola d’ordine buona per l’occasione, resistere.

«Una squadra come la Pro che lotta per salvarsi in questi casi deve resistere. Serve la cultura della sconfitta, serve prenderne i segnali positivi: stiamo giocando bene e siamo stati penalizzati dagli episodi; concediamo poco ma ciò non basta».

Il tecnico di Spalato incoraggia i suoi giocatori alla vigilia («gruppo di lavoro solido, di qualità… sarà determinante andare oltre le nostre possibilità») ma allo stesso tempo potrebbe mettere mano alla formazione iniziale, specie in difesa, pur mantenendo l’impianto di gioco del 3-5-2. Di certo cambierà anche una pedina in mezzo, perché Giovanni Fietta non sarà della partita: l’ex comasco, uscito malconcio dal match di domenica, ha riportato una lesione a un flessore e i tempi di recupero devono ancora essere stabiliti. Per il resto, la rosa biancoblu è al completo.

Se la Pro fino a qui ha raccolto poco, i piemontesi non hanno fatto molto meglio: appena 4 punti nonostante un organico di lusso per la categoria, senza dubbio uno dei migliori del lotto. Mister Viali ha lo stesso imperativo del collega bustocco, fare punti, possibilmente tre. «La Pro Patria ha gran forza fisica, sa giocare negli spazi stretti ed è ben allenata» ha spiegato il tecnico dei Lancieri: un rispetto che sta ai Tigrotti riuscire a tramutare in paura, perché se al Novara tremassero le gambe potrebbero aprirsi scenari interessanti per Santana e compagni.

DIRETTAVN

