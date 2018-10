Pianta caduta e black-out, il maltempo colpisce anche il saronnese

Il maltempo ha fatto danni anche nel Saronnese. La situazione più critica alla Cassina Ferrara. Una pianta è caduta in via Buraschi, invadendo la sede stradale malgrado fosse incastrata in un cavo della corrente elettrica. Gli ultimi rami sono arrivati sul tetto di due auto in sosta davanti alla scuola elementare Damiano Chiesa. Il plesso scolastico è stato solo sfiorato.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso l’arteria dall’incrocio con via Pastore a quello con via Pio XI. I vigili del fuoco in poco meno di un’ora hanno tagliato la pianta e con gli addetti dell’ufficio tecnico messo in sicurezza la zona. A seguire l’evolversi della situazione l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone. Da controllare nelle prossime ore anche il palo dell’illuminazione pubblica che si è stortato “tirato” dal cavo bloccato dal tronco della pianta.

Sempre intorno alle 13 si è registrato un black out nella zona sud di Saronno e a Caronno Pertusella. La corrente è torna in meno di un’ora anche se i disagi non sono mancati soprattutto allo scalo ferroviario di Saronno Sud dove i viaggiatori hanno avuto qualche problema a prendere il giusto convoglio visto che i cartelli che indicavano binari e destinazioni erano spenti.