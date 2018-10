Picchia moglie e figlia: intervengono i carabinieri

Con l’accusa di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato ieri sera, sabato 20 ottobre, un 34 disoccupato già noto alle forze dell’ordine.

Una telefonata aveva avvertito i Carabinieri che stava accadendo qualcosa nel rione di San Fermo. I militari sono quindi arrivati sorprendendo l’uomo mentre stava picchiando con calci e pugni la moglie e ala figlia minorenne.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati a dissidi di natura familiare. In seguito all’aggressione la donna e la figlia sono state accompagnate all‘ospedale del circolo di Varese dove medici hanno riscontrato lesioni di lieve entità.

L’uomo è stato quindi condotto alla casa circondariale di Varese ed è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.