Quarto concerto della stagione Cameristica Musikademia

Il quarto concerto della terza edizione della Stagione Cameristica di Musikademia si terrà venerdì 5 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra.

Dopo l’apprezzatissimo appuntamento dedicato alla musica di Haendel, il quarto concerto sarà un viaggio musicale nel mondo delle fiabe, in compagnia del Duo Ermitage (quattromani al pianoforte) formato dalle pianiste Silvia Fignelli e Cristiana Raimondi e con la partecipazione della voce narrante di Lorenzo Pagliazzi.

Tre opere di musica squisita per grandi e piccini tratte dal repertorio del Novecento: L’Histoire de Babardi F. Poulenc (1899 – 1963), La piccola chiave d’oro di J. Metallidi (1934 – ) e Cipollino di K. S. Khachaturian (1920 – 2011).

Il Duo Ermitage nasce nel 2003 debuttando nell’ambito della stagione “Giovani e classica” a Castellanza, in provincia di Varese. Dopo il diploma in pianoforte le giovani pianiste hanno continuato la loro formazione perfezionandosi con i maestri Eli Perrotta e Any Martyrosian a Milano presso il centro Asteria e l’Auditorium Verdi e in seguito con Kostantin Bogino, Umberto Finazzi, Vladimir Orgakov e Svetlana Bogino presso l’Accademia Santa Cecilia a Bergamo. Hanno all’attivo numerosi recital in molte città d’Italia. Hanno ottenuto lusinghieri apprezzamenti in diversi concorsi di esecuzione pianistica vincendo il Primo Premio Assoluto al Concorso Roberto Zucchi a Castelnuovo di Garfagnana nel 2005, il Terzo Premio al Concorso G. Rospigliosi a Lamporecchio nel 2006 e il Secondo Premio al Concorso Riviera Etrusca a Piombino nel 2008. Non solo concertiste, ma anche docenti: Cristiana Raimondi è docente di pianoforte nelle scuole Jardin Musical di Lugano e Mondo musica di Varese, Silvia Fignelli nelle scuole Diapason di Reggello e Accademia Musicale Valdarnese di San Giovanni Valdarno. Nel 2011 hanno inciso il loro primo CD dal titolo “Aquiloni”.

La Stagione Cameristica 2018 è organizzata dalla nostra associazione con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e il sostegno di Studio Vabri – dottori commercialisti, Studio Spreafico – dottori commercialisti associati e Bianchi Stefano Assicurazione.