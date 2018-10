Quattro minori in una ditta dismessa, due denunciati

Nel corso delle scorse ore, nella tarda serata di ieri, venerdì 5 ottobre a Ferno, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato libertà per danneggiamento aggravato due 16enni, entrambi di Ferno.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri, unitamente ad altri due minori, di 11 anni, all’interno di una ditta dismessa, denominata “Manifattura di Ferno”, sita in piazza San Martino, dove si sono introdotti illecitamente, danneggiando gravemente gli infissi, le finestre in vetro ed altre parti in muratura della medesima struttura.

L’autorità giudiziaria minorile è stata informata dal nucleo operativo e radiomobile.