Come riconoscere e fermare i traffici illeciti di cuccioli

Sono aperte le iscrizioni al corso “Traffici illeciti di cuccioli” che si terrà il 16 novembre dalle ore 09.30 alle 12.00 presso il Padiglione Monteggia di Via O. Rossi, 9 a Varese.

La tematica del traffico illecito di cuccioli e di particolare attualità e sulla stessa purtroppo si dispone di informazioni frammentarie. I traffici illegali, oggi, sono uno dei mercati più difficili da monitorare e contrastare per questo il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale vuole fornire, agli addetti ai lavori, e a tutti coloro che, a vario titolo, cercano di contrastare tale fenomeno, una panoramica per approfondire alcuni argomenti legati alla movimentazione non commerciale a seguito del proprietario, agli scambi commerciali all’interno della UE e Paesi Terzi. L’incontro sarà l’occasione anche per alcuni approfondimenti di carattere legale e normativo anche in relazione a sanzioni applicabili e reati riscontrabili.