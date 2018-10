I “Ridi per caso” compiono 5 anni e tornano in scena con “Vota Arturo”

La compagnia comica “Ridi per caso” di Castellanza festeggia i suoi primi 5 anni di attività teatrale portando in scena la quinta commedia brillante, dal titolo “Vota Arturo”. Come nelle precedenti rappresentazioni si metteranno in risalto vizi e virtù della nostra società che saranno anche la causa dell’innata comicità.

A tener banco, possiamo intuire dal titolo, sarà la politica, infatti trattasi della campagna elettorale per l’elezione del sindaco, di un paesino dell’Altomilanese. Nella trama si scopriranno le classiche situazioni che si ripetono da sempre in politica: le promesse, l’arrivismo, gli intrighi, la complicità ma anche la richiesta di onestà di chi crede ancora nei valori importanti del sociale. Oggigiorno la politica ci offre notevoli spunti comici, con prese di posizione e scelte a volte paradossali o incoerenti, ecco spiegata la comicità , i colpi di scena e l’ilarità che si potranno gustare durante lo spettacolo.

Gli interpreti sono gli attori Miriam Errico, Riccardo De Luca e Riccardo Galizia che vestiranno i panni di numerosi personaggi con rocamboleschi e immediati travestimenti. La regia è di Matilde Galizia, coadiuvata da una schiera di giovani tecnici, costumiste e truccatrici. Il testo è scritto da Riccardo Galizia con la collaborazione di Miriam Errico e Riccardo De Luca.

SABATO 20 OTTOBRE 2018 ORE 21,00 CASTELLANZA – TEATRO DI VIA DANTE