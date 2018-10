Sessantenne si ribalta nella notte a Boarezzo

Ha fatto tutto da solo nel cuore della notte lungo quella strada poco trafficata e di grande pendenza, a Boarezzo.



Siamo nei confini comunali di Valganna nella strada ricca di curve e tornanti che porta dal fondovalle all’ameno paese dipinto da cui è possibile arrivare fino a Marzio.

Qui per cause al vaglio dei militari della compagnia di Luino – stazione di Marchirolo – l’uomo si è ribaltato con la propria auto, riuscendo però a dare l’allarme: per precauzione è stato inviato sul posto anche il soccorso medico con due mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Nelle prossime ore il veicolo verrà recuperato dal legittimo proprietario, uscito solo un po’ ammaccato dalla disavventura notturna.