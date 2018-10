Tamborini: «Ecco perché ho scelto di non candidarmi alle provinciali»

Il consigliere Davide Tamborini ha spiegato questa sera, venerdì 5 ottobre, in un post di facebook, la sua scelta di rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni provinciali. Riportiamo qui le sue parole

Affido a queste poche righe il mio pensiero circa la rinuncia alla candidatura alla corsa relativa alle elezioni provinciali del prossimo 31 Ottobre, pur avendone avuto la possibilità e avendo ricevuto numerose opportunità e offerte.

L’esperienza vissuta in questi due anni da amministratore eletto nella lista di “ESPERIENZA CIVICA” è stata sicuramente un’esperienza costruttiva, istruttiva e formativa, che mi ha permesso di portare all’interno del consiglio provinciale la voce di quei CIVICI MODERATI alla quale io ORGOGLIOSAMENTE appartengo.

Nel svolgere il mio ruolo, ho sempre anteposto le necessità e le richieste provenienti dal territorio. Ho cercato di essere portavoce di quelle piccole realtà di comuni come il mio e non mi sono mai fatto condizionare nelle scelte dall’appartenenza politica degli amministratori, credendo che ogni amministratore indipendentemente dal proprio pensiero politico, miri a governare bene e con diligenza il proprio ente. Ho voluto sempre, cercare soluzioni concrete e immediate alle loro necessità, cercando sempre risoluzioni percorribile e adottabili.

Certo le condizioni in cui si è operato sono ben note a tutti, le ristrettezze economiche a cui le Provincie Italiane hanno dovuto sottostare, frutto di una legge sbagliata, soprattutto in settori delicati come la viabilità, hanno sicuramente e necessariamente diminuito quel ruolo decisionale e di indirizzo proprio dell’amministratore.

Ho lavorato affinché la Provincia di Varese, avviasse quel percorso legato al rilancio sulla mobilità dolce, avviando diversi progetti di fattibilità uno su tutti il collegamento tra il lago di Varese, passando per la Val Bossa, con il Lago Maggiore, in un’ottica di sviluppo anche turistico di un territorio naturale importante. Questo è stato possibile soprattutto grazie all’aiuto, alla esperienza e alla competenza dei tecnici e dei dipendenti della Provincia di Varese che ringrazio calorosamente.

Ho lavorato perché la Protezione Civile Provinciale, altra delega a me competente, ritornasse ad avere quel ruolo fondamentale di coordinamento e di formazione necessario per far crescere le competenze e le capacità di tutti i 2700 volontari di protezione civile che il territorio del varesotto conta.

Abbiamo, si abbiamo perché il lavoro ed il merito non spetta solo a chi detta gli indirizzi della Provincia, ma soprattutto ai dipendenti del settore di Protezione civile, avviato quel processo relativo alla costituzione della colonna mobile provinciale. Abbiamo avuto rassicurazione in merito anche da Regione Lombardia che ci ha garantito la vicinanza a quel progetto di “POLO DELLE SICUREZZE” relativamente agli immobili di Fontanelle, per creare quel centro di istruzione e di riferimento per tutti i volontari di Protezione Civile della Provincia di Varese, comprendendo anche AREU e i Vigili del Fuoco.

Ringrazio anche tutti gli agenti della Polizia Venatori e Ittica, che hanno continuato ad operare sul territorio, anche in condizioni di organico ristretto, garantendo comunque tutte quelle attività di antibracconaggio, di controllo del territorio e di controllo ittico venatorio di competenza.

Lascio questo ruolo orgoglioso di averlo ricoperto con l’augurio a chi mi succederà di continuare a lavorare affinché vengano ascoltate tutte le voci del territorio, anche di quelle realtà più piccole che a volte hanno maggior bisogno di ascolto e di risoluzione dei problemi. Auspico infine che si possa ritornare a dare alle Provincie quel giusto ruolo e competenza che è stato, inopportunamente, tolto.

Rimango comunque a disposizione della “politica” vera che voglia ricoprire quel ruolo di ascolto ma soprattutto di risoluzione delle problematiche della gente del nostro amato territorio. Non sono attratto dalla quella politica fatta di copertine e palcoscenici da calcare per essere sempre agli onori delle cronache, ma incapaci di perseguire soluzioni ai problemi quotidiani del territorio.

Davide Tamborini

Consigliere delegato alla Viabilità, Protezione Civile, Nucleo Faunistico e Sicurezza

Capogruppo “Esperienza Civica” in consiglio Provinciale