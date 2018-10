A teatro si ride e si aiutano i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco vi portano a teatro. L’associazione del distaccamento di Laveno Mombello ha organizzato uno spettacolo teatrale per venerdì 12 ottobre, alle 21, alla Sala polivalente di Cuveglio: in scena la compagnia teatrale “Alta Tensione” con lo spettacolo “Il padre della sposa”.

Una commedia brillante, in due atti, che farà divertire il pubblico e con tanti bravi attori sul palcoscenico, diretti da Mimma Salvadego. L’appuntamento è per venerdì sera, l’ingresso alla serata è su offerta libera.

L’evento rientra in quelli organizzati dalla ONLUS dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello, al fine di raccogliere fondi per acquisto attrezzature per il distaccamento. In particolare, i Vigili vorrebbero realizzazione di un “carrello prosciugamenti” da utilizzare per temporali e alluvioni, in caso di allagamento in abitazioni, rimesse, cantine.