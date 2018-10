Tour in città, alla scoperta del trittico di Previati

Tornano con il mese di novembre i Tour guidati, nella città di Legnano, organizzati con la guida esperta Rita Cantisani, in collaborazione con l’Associazione Turistico Culturale Turismo Sempione.

L’Associazione Turismo Sempione, è da anni presente sul territorio con la sua attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, dell’intero Asse del Sempione, ed in particolare nell’area dell’Alto Milanese, attraverso passeggiate e visite guidate nella città del Palio e aree limitrofe, e tour inediti sui laghi d’Orta, Como e Maggiore. Il progetto mira ad una maggiore conoscenza e fruibilità pubblica, di beni architettonici e/o di notevole rilevanza artistica presenti, nel territorio e nello specifico, nella città di Legnano.

I tour guidati, della durata complessiva di circa un’ora, ci porteranno ad individuare i siti più significativi della nostra città, per interesse storico e artistico.

La prima visita è dedicata al trittico “Battaglia di Legnano” Gaetano Previati presente nella Sala a lui intitolata, nella pinacoteca del Castello di Legnano. Grazie alla sua pittura e alle sue preziose tele, potremo conoscere l’artista e, attraverso le sue opere, la storia e le tante leggende legate alla famosa Battaglia e alla sconfitta di Federico Barbarossa.

Le visite guidate si svolgeranno, per il mese di novembre 2018, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 / 1° turno: ore 15.00 – 2° turno: ore 17.00 numero max consentito per gruppo: 30 persone. Per info e prenotazioni contattare: Associazione Turistica Turismo Sempione 0331 541 837- e- mail : info@turismosempione.it.