Un corso biblico per credenti e non

Nuovo corso Biblico aperto ad adulti credenti e non credenti. Il corso che è ripreso lo scorso anno dopo alcuni anni di pausa, vuole essere una occasione concreta per il Collegio Rotondi di essere un polo culturale della nostra zona. il corso si inserisce in un fitto calendario di eventi culturali che vanno oltre il classico calendario scolastico per offrire a tutti, e non solo adulti un “sorso di bellezza quotidiana” così come raccomandava il Card Martini. Lunedì 15 ottobre alle ore 21, presso il Collegio Rotondi, inizia il nuovo Corso Biblico

TITOLO: Il mondo di Paolo e la prima lettera ai Corinti

CONTENUTO: siamo negli anni 56-57 a Efeso. Paolo ha notizie contrastanti sui membri della Comunità che ha fondato a Corinto: essa vive di fede, ma in essa ci sono divisioni, comportamenti discutibili e gravi deviazioni morali. E’ la sintetica descrizione della situazione di Corinto, che tanto assomiglia a quella della Chiesa attuale. Paolo tenta di risolvere le problematiche alla luce di un unico fondamento: la realtà di Gesù crocefisso e risorto.

Non è una lettera contingente che parla al passato, ma è Parola di Dio che illumina anche il nostro presente, quando esso è attraversato (e dilacerato) dalle stesse situazioni, pur nel mutare delle epoche.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO: alla lettura esegetica seguiranno incontri di approfondimento sulla Chiesa attuale e sui fondamenti dell’etica (individuale e collettiva) nello spaesamento culturale della nostra postmodernità. Quindi il Corso si pone anche come catalizzatore culturale dei bisogni esistenziali della persona.

DURATA: il Corso si tiene ogni lunedì, alle ore 21, e terminerà l’11 febbraio 2019

DESTINATARI: Il Corso si rivolge non solo ai credenti, ma a tutte le persone pensanti che intendono approfondire gli strumenti per interpretare se stessi e la realtà che li circonda, scambiandosi volumi di umanità

Il Corso è libero ed è completamente gratuito. Per esigenze organizzative, sarebbe gradita un’iscrizione preventiva al numero telefonico 3484622018 o all’email emilialampu@gmail.com