Un open day lungo quattro weekend per gli scout Busto 33

Ci sono mille ragioni per diventare scout e se le condividete o volete conoscerle, il gruppo scout Busto 33 vi aspetta a porte aperte per 4 giorni di gioco, avventura, amicizia, vita all’aria aperta, e mozioni e tanto altro ancora.

“L’esperienza scout del Busto 33 aiuta a crescere e indica la strada per diventare buoni cittadini, persone degne di fiducia, che si comportano in modo corretto e sono disponibili ad aiutare gli altri -dicono dal gruppo-. Essere buoni cittadini significa per il Busto 33 rispettare “le regole del gioco”, nei diversi ambienti in cui ci si trova ad agire, ma anche e soprattutto vivere il proprio futuro da protagonisti, al centro della società e non ai margini, dando il proprio contributo secondo uno spirito scout che è nello stesso tempo spirito di avventura e spirito di servizio”.

L’appuntamento è per tutti i bambini dai 5 anni ed è organizzato per sabato 6 e 13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 e domenica 7 e 14 ottobre dalle 9.00 alle 17.00