Un weekend di controlli vicino ai locali, 19 patenti ritirate

Nel corso dell’intero fine settimana è stato svolto nel comune di Cassano Magnago un servizio finalizzato al controllo delle aree e delle principali arterie stradali adiacenti locali pubblici serali e notturni.

Durante il controllo i Carabinieri hanno ritirato un totale di 19 patenti: 5 con contestuale deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza (con un tasso superiore a 0,8) e altre 14 con il “semplice” ritiro amministrativo della licenza di guida. Durante il controllo sono stati denunciati anche un totale di 14 persone poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Si tratta di giovanissimi, la metà dei quali rintracciati all’interno del parco comunale della Magana. In tale contesto venivano sequestrati 8 grammi di hashish, 4 grammi di marjiuana e 24 spinelli già rollati.

Nel corso del servizio è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un ventenne di Cavaria che alla guida della propria autovettura ha cercato di eludere il posto di blocco dei militari operanti, non ottemperando all’“alt” imposto dagli stessi, e fermato poche decine di metri dopo dalle pattuglie poste al suo (molto breve) inseguimento.