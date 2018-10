Via al nuovo anno dell’università della terza età

Il 3 ottobre al Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo si è svolta l’inaugurazione del secondo anno accademico dell’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età, alla presenza delle autorità cittadine – Sindaco Stefano Bellaria, Prevosto Don Basilio Mascetti, Vice Presidente Fondazione Visconti di San Vito Alberto Cova – e di oltre 200 ospiti tra docenti e iscritti.

Il Magnifico Rettore Carlo Massironi e i rappresentanti dei fondatori (Lions Club – Governatore Gian Carlo Balzaretti, Città di Somma Lombardo, Parrocchia di Sant’Agnese, Fondazione Visconti di San Vito, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Prov. Varese – Pres. D. F. Guerini Rocco, Associazione Anziani Sommesi) hanno espresso soddisfazione per il successo ottenuto l’anno scorso (oltre 400 iscritti) e hanno formulato i più sentiti auguri per l’attività che sta per iniziare.

Il Presidente Mario Boschetti ha sottolineato l’impegno profuso in questi mesi per mettere a punto un programma vario e di notevole spessore culturale con una ricerca attenta delle tematiche e di qualificati docenti. Tale sforzo è stato riconosciuto dagli iscritti, il cui numero conferma i risultati dell’anno scorso.

Interessante è stata l’esibizione del Coro dell’Università formato da circa 40 elementi e diretto quest’anno da Matteo Lebiu, un giovanissimo quanto valido Maestro. Il coro accompagnato dalla giovane pianista Francesca Genoni, si è esibito in un breve ma apprezzato repertorio, intramezzato dalle performance delle due soliste : Anna Brugnolo e Paola Zambello.

Le iscrizioni all’Università e ai numerosissimi corsi descritti nel programma inserito nel sito web dell’Università sotto indicato si terranno il mercoledì dalle 15 alle 17 nel salone dell’oratorio e il venerdì dalle 15 alle 17 in biblioteca.

Altre informazioni si possono trovare sul sito https://uatesomma.wixsite.com/uatesl