Visite gratuite per tutelare il sorriso dei bambini

Ottobre è il mese della prevenzione dentale promossa da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), e a Varese sono previste visite gratuire per i bambini con meno di 7 anni.

La visita di controllo ortodontica è l’occasione giusta per valutare la presenza di eventuali difetti di occlusione e lo stato di salute della bocca dei più piccoli: “Dai 3 ai 6 anni è opportuno sorvegliare l’evoluzione del sorriso del bimbo”, spiega lo specialista. I denti da latte sono ormai spuntati, mentre quelli definitivi eromperanno solo dopo i 5 anni. In questa fase il bimbo inizia a sviluppare quella che sarà la sua occlusione dentale definitiva. “È il momento giusto per un primo controllo della dentizione del bambino perché questo è il timing in cui è possibile intercettare eventuali disarmonie dentali o scheletriche” spiega Michele Digregorio, specialista in Ortognatodonzia e istruttore di ortodonzia presso la Scuola di specializzazione in ortognatodonzia dell’Università dell’Insubria.

SEGNALI DI MALOCCLUSIONI

Le malocclusioni sono difficili da individuare, ecco alcuni segnali da non sottovalutare: suzione del pollice o del ciuccio dopo i 3 anni, problematiche respiratorie, russamento notturno e apnee, perdita precoce o tardiva dei denti da latte, denti sporgenti, mento troppo in avanti o troppo indietro, denti affollati, digrignamento dei denti.

“Una visita in età precoce diventa importante per evitare che sia la funzione masticatoria e respiratoria, sia l’estetica, continuino a peggiorare durante la crescita“, spiega Digregorio, aggiungendo che un trattamento tardivo potrebbe risultare più lungo e complicato e dal risultato più incerto.

VISITE GRATUITE

In occasione del mese dedicato alla prevenzione dentale, tutti i sabato di ottobre, i bambini di età inferiore ai 7 anni potranno effettuare una visita ortodontica gratuita prenotandosi al numero 0332 1952211.