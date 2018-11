I bambini al museo scrivono libri senza parole

Raccontare senza parole: visita guidata e laboratorio per bambini nel pomeriggio di domenica 2 dicembre al MA*GA. “Colori rumorosi e libri silenziosi” è il titolo scelto per questo nuovo appuntamento con le domeniche al mus museo.

L’appuntamento per tutti è alle ore 15 in biglietteria. Da qui inizierà il percorso guidato di Marta Ferina alla mostra “Diari” di Silvio Zanella, per “osservare come l’artista utilizzava il colore, e come i segni e le forme presenti nei suoi quadri siano in grado di comunicare anche senza utilizzare le parole”.

Successivamente, durante il laboratorio, i bambini prenderanno spunto dalle opere viste in mostra per creare dei personalissimi “silent book”: libri silenziosi, senza parole, che raccontano storie solo grazie a forme e colori.

Attività consigliata per bambini dai 5 ai 10 anni.

Il costo del laboratorio è di € 5 euro a bambino, l’ingresso in museo è gratuito.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (consigliate entro il venerdì precedente l’evento): lab.domenica@museomaga.it.