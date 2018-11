Cade un albero sulla strada, intervento a Monteggia

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Comune per rimuovere un grosso ceppo dalla strada in località Monteggia.

L’intervento è nella zona alta della frazione di Laveno Mombello, a ridosso del sentiero pedonale in mezzo ai boschi che porta verso Vararo. I tecnici del Comune stanno lavorando per rimuovere l’arbusto con una gru ma non si segnalano particolari criticità o danni a persone o cose. A causare la caduta dell’arbusto la pioggia battente di questi giorni.

(Foto di repertorio)