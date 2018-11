Cai Luino, prenotazioni per l’almanacco

Sono aperte fino a giovedì 29 novembre le prenotazioni dell’Agenda- Almanacco 2019 del Comitato Scientifico Centrale del CAI. Un lavoro corale, realizzato da un gruppo di operatori naturalistici culturali del Comitato scientifico veneto friulano e giuliano.

Il tema individuato e scelto per questo appuntamento è L'ECOSISTEMA DOLOMITI,

APPROCCIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. L'almanacco curato da Ugo Scortegagna

comprende:

1) Parte introduttiva

2) Parte tematica con argomenti specifici

3) Parte rubrica

L’agenda è formata da 336 pagine – dimensioni 17×24 – formato spiralato – illustrazioni a colori

Costo Soci €12 – non soci €15

Prenotazioni con versamento dell’intera quota acquisto presso la segreteria CAI Luino – via B.

Luini 16 – Luino tel. 0332511101 – email cailuino@cailuino.it

Giorno di apertura giovedì dalle 21 alle 23